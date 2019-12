Kloster Himmerod : Meditatives im Kloster Himmerod

Grosslittgen (red) Im Kloster Himmerod gibt es am Freitag, 20. Dezember, um 20 Uhr ein adventliches Nachtgebet mit Pater Stephan in der Abteikirche. Am Samstag, 21. Dezember, beginnt um 19 Uhr die Himmeroder Nacht.

