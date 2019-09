Umwelt : Klimaschutz-Manager kommt an die Mosel

Bernkastel-Kues Heftige Diskussion im Verbandsgemeinderat in Bernkastel-Kues um Schaffung einer zusätzlichen Stelle. Land bietet zeitlich befristeten Zuschuss.

Die rot-grün geführte Mainzer Landesregierung setzt sich für den Klimaschutz ein und macht den Kommunen die Einrichtung von Klimaschutz-Managern mit Fördergeld schmackhaft. In den ersten zwei Jahren gibt es 60 Prozent Zuschuss zum Gehalt, das die Kommunen zahlen müssen. Die Verbandsgemeinde Wittlich-Land hat die Stelle schon geschaffen, und auch die VG Bernkastel-Kues zieht nun nach. In seiner jüngsten Sitzung hat der Verbandsgemeinderat die Schaffung einer solchen Stelle beschlossen. Dem geht eine kontroverse Debatte voran, denn die Meinungen im Plenum sind durchaus unterschiedlich.

Alfred Port von der FDP sagt: „Wir von der FDP sind nicht besonders geneigt, diesem Hype oder dieser Hysterie, die zur Zeit dem Umweltschutz zuzuschreiben ist, noch zusätzliches Gewicht zu geben. Wir alle wissen sowieso, dass wir in unserer Einstellung etwas ändern müssen.“ Mit Verboten und der Umstrukturierung von Geldströmen durch neue Steuern sei wenig zu erreichen, zumal dies viele Lebensbereiche verteuern werde. Zudem habe die VG in vielen Neubauten und Umbauten in den vergangenen Jahren energetische Maßnahmen umgesetzt. Dem Antrag der CDU auf die Schaffung einer solchen Stelle sei nur dann zuzustimmen, wenn das Betätigungsfeld auf mehrere in der Verwaltung schon vorhandene Bereiche ausgedehnt werde. Port: „Hoffen wir, dass wir dann keinen Neuling von der Schule kriegen, dann wird es nämlich happig!“