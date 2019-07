Kommunales : Verbandsgemeinde investiert in Schulen

Anatolij Dyrenov und Eugen Dell haben in der Grundschule Sehlem schon mit den Arbeiten für die neuen Schülertoiletten begonnen. Foto: Christina Bents

Großlittgen/Hetzerath/Sehlem In drei Grundschulen wird in den kommenden Wochen renoviert und saniert. Rund 600 000 Euro werden unter anderem in Brandschutz, Dacherneuerung, energetische Sanierung, Akustikdecken und Schultoiletten investiert.

Die Sommerferien sind für Kinder, Lehrer und Eltern Urlaubszeit und die Möglichkeit sich zu erholen. Sie sind aber auch die Zeit, in der an den Schulgebäuden gebaut und renoviert werden kann. Das ist auch in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land so. Um den Schulbetrieb in seinem Ablauf so wenig wie möglich zu stören, werden größere und lärmintenesivere Arbeiten in diese Zeit verlegt.

In den Grundschulen Großlittgen, Hetzerath und Sehlem wird in diesen sechs Wochen kräftig angepackt, denn es ist einiges zu tun.

In Großlittgen ist das Hauptdach an mehreren Stellen undicht und muss komplett neu eingedeckt werden. Das wird in den Sommerferien passieren. Weitere Arbeiten, wie die akustische und energetische Sanierung und der digitale Ausbau der Schule sind für die Herbstferien vorgesehen. Dann wird auch die derzeitige Beleuchtung auf LED-Technik umgerüstet und die Außenfassade bekommt einen neuen Anstrich. Insgesamt sind 195 000 Euro hierfür eingeplant.

Zuschüsse für die Arbeiten gibt es in Höhe von rund 154 000 Euro vom Land. Die LED- Technik kostet noch einmal zusätzlich 30 000 Euro, wobei Zuschüsse hierfür beim Bund im Förderbereich „Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld“ in Höhe von 8400 Euro beantragt wurden.

Die Grundschule Hetzerath wird für 120 000 Euro auf den neuesten Stand gebracht. Die Beleuchtung wird ebenfalls auf LED umgerüstet, Akustikdecken werden installiert, der Altbau ans EDV-Netz angeschlossen, die Klassenräume im Altbau gestrichen und die Lehrer- und Schülertoiletten saniert. Für die LED-Beleuchtung wurde eine Bundeszuwendung von 21 000 Euro genehmigt. Die Arbeiten werden in den Sommerferien durchgeführt.