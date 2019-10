Auszeichnung : Verbandsgemeinde Thalfang erhält Auszeichnung 

Mainz/Thalfang Umwelt- und Energieministerin Ulrike Höfken hat 20 Kommunen für ihr vorbildliches Engagement im Klimaschutz ausgezeichnet. Unter ihnen auch die Verbandsgemeinde Thalfang als einzige aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich.

Die Auszeichnung fand während der Abschlussveranstaltung des Projektes „100 Energieeffizienz-Kommunen Rheinland-Pfalz“ statt. Insgesamt hatten sich mehr als 100 Kommunen am Projekt der Energieagentur Rheinland-Pfalz beteiligt, um den Klimaschutz in ihrer Gemeinde voranzutreiben.