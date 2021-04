Corona : Mehr Möglichkeiten für einen Schnelltest in der VG Traben-Trarbach

Traben-Trarbach Die Testkapazitäten in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach werden sukzessiv ausgeweitet.

(red) In Trägerschaft der Verbandsgemeinde und mit Unterstützung durch die Freiwilligen Feuerwehren, das Deutsche Rote Kreuz und den Malteser-Hilfsdienst werden Corona-Schnelltests innerhalb der VG Traben-Trarbach jeweils mittwochs von 16 bis 19 Uhr in der Weinbrunnenhalle Kröv, Moselweinstraße 35, und samstags von 9 bis 11 Uhr in der Lorettahalle Traben-Trarbach, Neue Rathausstraße 18, angeboten. Zum Schnelltest in Kröv oder in Traben-Trarbach sollen Testwillige einen Ausweis sowie – sofern vorhanden – eine Krankenversicherungskarte zur Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrensablaufs mitbringen. Eine Anmeldung zum Schnelltest ist derzeit nicht erforderlich.