Gutachten in nicht-öffentlicher Sondersitzung vorgestellt Traben-Trarbach oder Kröv: Wo soll künftig das Rathaus sein?

Sage und schreibe zehn Jahre ist sie in diesem Jahr her, die Fusion der Verbandsgemeinden (VG) Kröv-Bausendorf und Traben-Trarbach. Und just im Jubiläumsjahr liegt das Gutachten vor, das beleuchten soll, wie die Verwaltung künftig räumlich am besten organisiert werden kann. Denn sowohl die Gebäude in Traben-Trarbach als auch jenes in Kröv, wo die Mitarbeiter verstreut voneinander arbeiten, sind bislang erhalten geblieben.