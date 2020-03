Kommunales : Auch schmutziges Wasser kostet Geld

In Meerfeld wird bis 2023 eine Gruppenkläranlage gebaut, wie diese hier im unteren Prümtal. Foto: TV/Nora John

Bettenfeld/Meerfeld Fünf-Millionen-Euro-Invest: Die Verbandsgemeinde baut eine ihrer 14 Kläranlagen neu.

Wohl selten zuvor hat der Verbandsgemeinderat Wittlich-Land ohne Diskussion so viel Geld auf einen Schlag ausgegeben wie auf seiner jüngsten Sitzung. Der einstimmig gefasste Beschluss zeigt, für wie unverzichtbar die Gremienmitglieder eine Investition von mehr als fünf Millionen Euro in die Gruppenkläranlage Meerfeld-Bettenfeld halten.

Aufgrund des Alters und technischen Zustandes der Kläranlagen Bettenfeld und Meerfeld hält der Rat den Neubau der Gruppenkläranlage am Standort der Kläranlage Meerfeld für erforderlich.

Ende der 1970er Jahre wurde die Kläranlage in Bettenfeld errichtet. Mittlerweile weist das marode Bauwerk zahlreiche Mängel auf. Beispielsweise entspricht die Elektrotechnik nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik und ist sanierungsbedürftig. Ähnlich sieht es auch bei der bestehenden Kläranlage in Meerfeld aus. Dort entsprechen zum Beispiel die Scheibentauchkörper, auf denen die zur Reinigung des Abwassers notwendigen Mikroorganismen siedeln, nicht mehr den Vorgaben und die Filtrationsanlage litt auch schon unter so manchem Defekt.