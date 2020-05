Verkehr : Ein Bus, alle Orte, alle Generationen

Wittlich Mit dem Projekt „Linie 45“ soll in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land ein neues mobiles Angebot geschaffen werden, das Familien, Jugendliche und Senioren in den 44 Dörfern und der Stadt Manderscheid anspricht.

44 Dörfer gibt es in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, dazu die Stadt Manderscheid – und für sie alle sollen künftig mit einem Kleinbus, Kleinwagen, Wohnmobil oder ähnlichem angefahren werden. Mit dem Gefährt verbunden sein sollen verschiedene Angebote, die eine Ergänzung zu denen von Vereinen, Volkshochschule, Kinderschutzbund oder Gemeinden sind und alle Generationen ansprechen sollen.

Das Angebot, nach den 45 Kommunen in der VG „Linie 45 – Innovation, Mobil, Sozial und Nachhaltig“ genannt, soll flexibel und mobil auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen und auch deren Ideen berücksichtigen. Besonders im Fokus soll die Jugend stehen, denn in der VG gibt es keinen Jugendpfleger. Für sie soll es Gesprächskreise, Spieleabende oder andere Aktivitäten geben, an immer wechselnden Plätzen und Orten. Für die Umsetzung soll eine Teilzeitkraft eingestellt werden.