Eichenprozessionsspinner : Wie der Landkreis Bernkastel-Wittlich den Eichenprozessionsspinner bekämpft

Die für den Menschen giftigen Brennhaare machen die Raupen des Eichenprozessionsspinners höchst gefährlich – insbesondere wenn sie allergische Reaktionen hervorrufen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Bernkastel-Wittlich Dass die Raupen gefährlich werden können, hat sich im vergangenen Jahr schon gezeigt. Die Verbandsgemeinden im Landkreis haben Strategien für die Bekämpfung entwickelt.



Juckreiz, Fieber, Asthma und Kreislaufstörungen können durch die Brennhaare des Eichenprozessionsspinners (EPS) verursacht werden. Im vergangenen Jahr hatten Kinder in der Kita in Salmtal teils schwere Verletzungen und Schmerzen durch den Kontakt mit der Raupe erlitten. Und auch in den nächsten Wochen ist wieder mit einem starken Befall zu rechnen (der TV berichtete). Die Stadt Bitburg setzt in diesem Jahr Fadenwürmer zur Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner ein. Diese dringen in die Insekten ein und töten sie durch ein Bakterium. Das ist aber nicht die einzige Methode, um den Eichenprozessionsspinner zu bekämpfen. Die Verbandsgemeinden im Landkreis Bernkastel-Wittlich verfolgen keine einheitliche Strategie, sondern wenden unterschiedliche Methoden an.

VG Wittlich-Land Aufgrund der hohen Frequentierung des Maare-Mosel-Radwegs werden dort die Baumreihen entlang der Radwege prophylaktisch mit einem geeigneten Spritzmittel besprüht, erklärt Carina Alt-Linden von der Verbandsgemeinde Wittlich-Land. Im vergangenen Jahr war die Kita in Salmtal stark befallen (der TV berichtete). Um das in diesem Jahr zu vermeiden, werde das Präparat auf einzelne Bäume aufgetragen. Außerdem sei eine Prozessbeschreibung zum Thema an die Kitas herausgegeben worden. Dabei stünden sie in engem Kontakt mit Alois Meyer, Förster und Ortsbürgermeister von Klausen. Die Befallschwerpunkte aus dem vergangenen Jahr würden bald behandelt werden. Dazu gehören die Kinderwaldgelände in Altrich und Klausen, der Bereich des Friedhofs in Platten und Einzelbäume in Osann-Monzel.

Info Eichenprozessionsspinner Seinen Namen verdankt der Eichenprozessionsspinner zum einen der Baumgattung und zum anderen der Art und Weise, wie er sich auf den Vertretern dieser Gattung ausbreitet. Die Raupen bewegen sich in der Regel in großen Familienverbänden zur Krone des Baumstamms, was einer Prozession gleicht. Der Lebenszyklus der Raupen, die sich bereits im Herbst entwickeln und dann im folgenden April und Mai schlüpfen, umfasst sechs Stadien. Für Mensch und Tier gefährlich werden die am Ende bis zu vier Zentimeter langen Raupen ab dem dritten Larvenstadium. Dann entwickeln sich die mit Widerhaken versehenen Brennhaare mit dem Nesselgift Thaumetopoein. Die Symptome der allergischen Reaktionen, die durch den Kontakt mit den Raupenhaaren entstehen, reichen von Hautreizungen und Quaddeln über Bronchitis, Asthma und Fieber bis hin zum allergischen Schock. Die Verpuppung des Eichenprozessionsspinners erfolgt in der Regel Ende Juni bis Anfang Juli. Nach drei bis fünf Wochen schlüpfen die Falter.

„Eingesetzt werden rein biologische Mittel. So greift man beispielsweise auf Fraßpräparate zurück, die nur auf Schmetterlingsraupen einwirken, so dass diese sich nicht mehr entpuppen können. Hiermit wird verhindert, dass diese das dritte Larvenstadium erreichen“, sagt Alt-Linden. Außerdem würden auch in der VG Wittlich-Land Fadenwürmer aufgetragen. Diese Bekämpfungsaktionen würden immer abends durchgeführt, sodass morgens keine Gefahr mehr von den Stellen ausgeht. Alt-Linden: „Ob und wie die Maßnahmen greifen, lässt sich schwer abschätzen, da es auch immer sehr witterungsabhängig ist.“

Stadt Wittlich Für den Stadtwald könne derzeit keine generelle Aussage über den Entwicklungsverlauf des Schädlings in den nächsten Wochen getroffen werden, erklärt Rainer Stöckicht, Pressesprecher der Stadt Wittlich. „Es wird wesentlich von der Witterung der nächsten Wochen abhängen, wie sich die Population entwickeln wird.“ Wie in Bitburg werde man auch in Wittlich Fadenwürmer zur Prävention einsetzen. Nach Ostern seien rund 60 Bäume an verschiedenen Stellen mit Fadenwürmern besprüht worden. Für diesen Vorgang wende die Stadt in diesem Jahr rund 4 000 Euro auf. Im vergangenen Jahr seien 100 Eichenbäume befallen gewesen, und der Gesamtbetrag zur Beseitigung habe rund 17 000 Euro betragen.

VG Bernkastel-Kues „Bereits im vergangenen Jahr sind durch den Befall von Eichenprozessionsspinnern wesentliche Schäden entstanden und auch dieses Jahr ist ein ähnlicher, eventuell sogar noch stärkerer, Befall zu erwarten“, erklärt Patrick Klippel von der VG Bernkastel-Kues. Zur Bekämpfung würden dort keine chemischen Mittel eingesetzt, auch der Einsatz von Fadenwürmern sei nicht geplant. Klippel: „Die geeignetste Abwehr der Gefahr ist, das befallene Grundstück entsprechend zu beschildern und nicht zu betreten.“ Die Entwicklung des Befalls werde beobachtet. Und wenn nötig werde eine Bekämpfung zur Beseitigung der Gefahr in die Wege geleitet.

VG Traben-Trarbach In Abstimmung mit den Forstrevieren Enkirch-Irmenach und Kröv-Reil schätzt Marcus Heintel, Bürgermeister der VG Traben-Trarbach, die Lage dort wie folgt ein: „In den Revieren Enkirch-Irmenach und Kröv-Reil war die Bekämpfung von Prozessionsspinnerraupen bisher nicht notwendig, da kein Befall im Wald oder an öffentlichen Anlagen festgestellt wurde. Falls es zu Schäden kommen sollte, werden je nach Örtlichkeit die geeigneten Maßnahmen gewählt.“ Derzeit sei noch nicht erkennbar, ob in diesem Jahr auch dort mit einem Befall zu rechnen sei. Es könne auch noch nicht beurteilt werden, ob wegen des milden Winters und warmen Frühlings eine höhere Population, die bekämpft werden müsse, zu erwarten sei.

EG Morbach In der Einheitsgemeinde Morbach sieht die Situation ähnlich aus. „Nach Rücksprache mit dem gemeindlichen Bauhof und dem Eigenbetrieb Forst der Gemeinde Morbach sind hier bislang keine Eichenprozessionsspinner aufgetreten“, sagt Bürgermeister Andreas Hackethal. Bislang habe es sich bei den Meldungen besorgter Bürger nicht um dieses Insekt, sondern um das Gespinst von Gespinstmotten oder anderen Raupen von Kleinschmetterlingen gehandelt. Diese seien aber harmlos. Hackethal: „Sollte es in diesem Jahr zu einem Auftreten des EPS in der Gemeinde Morbach kommen, werde man Fachfirmen beauftragen, um die Raupen mit Spezialgeräten absaugen zu lassen.“ Da es bisher keinen Befall gegeben habe, erübrige sich der Einsatz von Fadenwürmern oder anderen Methoden.