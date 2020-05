Kostenpflichtiger Inhalt: Piesport : Viele Bedenken und ein Beschluss

Den Flächennutzungsplan für das neue Gewerbegebiet bei Maring-Noviand hat der Verbandsgemeinderat Bernkastel-Kues beschlossen. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Piesport Der Bauern- und Winzerverband und Privatpersonen äußern Kritik an den Plänen der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, bei Maring-Noviand einen Gewerbepark einzurichten. In der jüngsten Sitzung des Rates wurde darüber diskutiert und die Weiterentwicklung des Flächennutzungsplans beschlossen.

Ein weiterer Schritt, um die Grundlagen für das geplante und umstrittene Gewerbegebiets in Maring-Noviand zu schaffen: Der Rat der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues hat in seiner Sitzung in Piesport das weitere Verfahren der Neufassung des Flächnutzungsplanes (FNP) beschlossen. Das ist eine aufwendige und langwierige Prozedur, die in der Regel alle zehn bis 15 Jahre erfolgen muss. Der FNP ist die Grundlage für die Bauleitplanungen der einzelnen Ortsgemeinden einer Verbandsgemeinde. Er legt fest, wo und in welchem Umfang gebaut werden darf – und wo nicht.

Insofern werden im FNP keine Bauvorhaben direkt beschlossen, sondern nur die rechtlichen Grundlagen dafür gesetzt. Dafür hat das Trierer Planungsbüro BGHplan umfangreiche Gutachten und Kartierungen erstellt.

Extra Neue Erste Beigeordnete heißt Rita Busch Foto: TV/Hans-Peter Linz Nachdem Leo Wächter zum Bürgermeister gewählt wurde, ist das Amt des Ersten Beigeordneten frei geworden. Der Rat wählte Rita Busch zur Ersten Beigordneten der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues. Busch stammt aus Wehlen und ist bislang Gleichstellungsbeauftragte in der Verbandsgemeinde. Sie wurde mit 22 Ja- und zehn Nein-Stimmen gewählt.

In der Sitzung in Piesport ging es nun um einen entscheidenden Zwischenschritt dieser Planung, die bis Ende des Jahres abgeschlossen werden soll, nämlich die sogenannte frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und die Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange. Und von denen gab es zahlreiche Rückmeldungen zum geplanten „Interkommunalen Gewerbegebiet Maring-Noviand“, das cirka 58 Hektar groß werden und zwischen der L 47 und dem Brauneberg in der Nähe der ED-Tankstelle entstehen soll.

So lehnt unter anderem der Bauern- und Winzerverband die Planung des Gewerbegebietes „vollumfänglich“ ab. Dazu führte Ratsmitglied Johannes Schneider (ÖDP) aus, dass durch die Ausweisung von Gewerbegebieten Bauern und Winzer „noch mehr in die Zange genommen werden“.

Bürgermeister Leo Wächter entgegnete, dass er bereits von drei Landwirten Anfragen erhalten habe, die ihr Land für den geplanten Gewerbepark verkaufen wollen. Weitere Kritikpunkte der insgesamt 371 Einreichungen von Bürgern waren unter anderem Lichtsmog, fehlender Bedarf, Gefährdung einer Frischluftversorgung Richtung Mosel und Einwirkungen auf den Wasserhaushalt.

All diese Bedenken werden in diesem Schritt des Flächennutzungsplans im Block vorgetragen und kommentiert, wobei ein Großteil der vorgebrachten Bedenken entkräftet werden konnte. Was das Thema Wasserhaushalt betrifft, stehe ein hydrologisches Gutachten noch aus, was aber erst im Rahmen der Baugenehmigung durch die Ortsgemeinde vom Bauträger beauftragt und bezahlt werden muss. Das Gremium hielt sich anschließend mehrheitlich in seinem Beschluss an die Empfehlung des Planungsbüros, die „Darstellung des Gewerbegebietes Maring-Noviand im Flächennutzungsplan beizubehalten.“

Peter Licht, Sprecher der SPD-Fraktion, machte den Vorschlag, das hydrologische Gutachten auf Kosten der Verbandsgemeinde vorzuziehen. Licht: „Wir von der SPD-Fraktion sehen das Konflikt-Potenzial des Gewerbegebietes. Deshalb sollten wir einen Antrag zur Erstellung eines hydrologischen Gutachtens stellen. Wir sind dafür, dort Arbeitsplätze zu schaffen, müssen aber auch die Ängste der Bürger ernst nehmen.“ Aus Sicht der SPD-Fraktion sei es sinnvoll, bereits jetzt das Gutachten zu erstellen.

Bürgermeister Leo Wächter entgegnete, das Gutachten sei Teil der Bauleitplanung. Es werde vom Bauträger und nicht von der Verbandsgemeinde bezahlt. Bei einem vorgezogenen Gutachten würde die VG auf den Kosten sitzen bleiben.

Michael Thomas (FWG) warnte davor, mit einem vorgezogenen Gutachten einen teuren Präzedenzfall zu schaffen. Und Robert Wies (FDP) hält den Antrag für populistisch: „Das kostet uns nur Geld“.

Alex Licht (CDU) lenkte ein: „Wir wollen durchaus, dass das untersucht wird - aber im Rahmen des Verfahrens. Das Ansinnen der Brauneberger Winzer, die um den Wasserhaushalt ihrer Weinberge besorgt sind, verstehe ich, und dem wird Rechnung getragen.“ Der Antrag der SPD wurde schlussendlich abgelehnt.

Rita Busch ist die neue Erste Beigeordnete der VG Bernkastel-Kues. Bürgermeister Leo Wächter hat ihr während der Sitzung in Piesport einen Blumenstrauß überreicht und gratuliert. Foto: TV/Hans-Peter Linz