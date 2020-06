Sitzung : Viele Themen im VG-Rat

Piesport Die nächste Sitzung des Verbandsgemeinderates Bernkastel-Kues wird am Dienstag, 23. Juni, um 17.30 Uhr in der Moseltalhalle in Piesport stattfinden. Zunächst wird die am 11. Mai neu gewählte erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Rita Busch, ernannt, vereidigt und in ihr Amt eingeführt.



Auf der Tagesordnung steht auch das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Hochscheid, es wird die Änderung der Verbandsgemeindegrenze beraten. Ein weiteres Thema wird die Haushaltslage der Verbandsgemeinde sein.

Die Dacherneuerung der Grundschule Zeltingen-Rachtig und die eingegangenen Anregungen zur ersten Nachtragshaushaltssatzung mit dem ersten Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2020 werden außerdem thematisiert.