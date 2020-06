Kommunalpolitik : Einnahmeausfälle sind beherrschbar

Piesport Die Mitglieder des Verbandsgemeinderates Bernkastel-Kues haben sich mit den finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie befasst.



Von Christoph Strouvelle

Vor dem Ernst der tagespolitischen Themen kommt die Vereidigung: In der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats in der Piesporter Moseltalhalle hat Bürgermeister Leo Wächter die Beigeordnete Rita Busch in ihr Amt eingeführt.

Wichtiges Thema auf der Tagesordnung: Wie ist die Haushaltslage der Verbandsgemeinde aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie? Eine Frage, mit der sich zahlreiche Kommunen derzeit befassen müssen. Der VG-Rat Traben-Trarbach hatte wegen der zu erwartenden Einnahmeausfälle aufgrund der Pandemie in seiner jüngsten Sitzung die Obergrenze für Liquiditätskredite bereits von 20 auf 30 Millionen Euro angehoben (der TV berichtete).

Extra Neue Fahrzeuge für die Feuerwehr In der VG-Ratssitzung haben die Ratsmitglieder der Neubeschaffung von zwei Feuerwehrfahrzeugen zugestimmt. Die Feuerwehr Minheim erhält ein gebrauchtes Mannschaftstransportfahrzeug, das dort bisher noch fehlt. Das Fahrzeug soll für die Einsatzabteilung, insbesondere aber für die im Vorjahr gegründete Bambini- und Jugendfeuerwehr genutzt werden. Die Kaufsumme wurde in der Ratssitzung nicht genannt. Finanziert wird das Fahrzeug vom Förderverein der Feuerwehr Minheim, so dass der VG keine Kosten entstehen. Die Feuerwehr Zeltingen-Rachtig erhält ein Mehrzwecktransportfahrzeug, auf dem Rüstmaterial eine Rettungsplattform und Absperrmaterial verladen werden soll. Das Fahrzeug kostet die VG 173 000 Euro. Gefördert wird die Anschaffung mit 30 000 Euro.

Bürgermeister Wächter beschreibt zu Beginn der Beratung allgemein die Situation in Europa und Deutschland. „Corona trifft das System in seinen Grundfesten.“ Es handele sich dabei um die schwerste Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Pandemie könne die Zukunft der EU prägen und habe Auswirkungen auf die unteren Ebenen des demokratischen Systems, „auf uns“, sagt er. „Für Städte und Gemeinden bedeutet dies ein beispielloser Einbruch an Einnahmen.“

Für Kommunen sei bei den Einnahmen ein Minus von 13,2 Prozent prognostiziert. Doch welche Auswirkungen hat das auf die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues? „Die Auswirkungen für 2020 sind beherrschbar“, sagt er.

Nicole Rees, seit 1. Februar 2020 offizielle Fachbereichsleiterin für die Finanzen der Verbandsgemeinde, erläutert die derzeitige Situation. So rechnet die VG in ihrem Haushaltsplan 2020 mit Gewerbesteuereinnahmen von 10,6 Millionen Euro. Zur Hälfte des Haushaltsjahres am Stichtag 15. Mai sind bisher 4,25 Millionen Euro eingegangen. Zum Vergleich: Für 2019 hat die VG im gesamten Haushaltsjahr bis zum gleichen Zeitpunkt 7,45 Millionen Euro an Gewerbesteuer eingenommen bei einem Planansatz von 8,15 Millionen Euro.