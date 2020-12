Kommunalpolitik : Umkleidebereich in Thalfanger Halle wird saniert

Thalfang Die Mitglieder des Verbandsgemeinderates Thalfang beschließen die Sanierung des Sanitärbereichs der Turnhalle für rund 275 000 Euro. Einige Kommunalpolitiker kritisieren die Kostensteigerungen.

Mit den Honorarkosten beträgt die Gesamtsumme für die Sanierung jetzt 274 300 Euro. Das sind 64 900 Euro mehr als im Januar 2018 errechnet. Höfner nennt mehrere Gründe für die Kostensteigerung. Von Seiten des Beirats für Menschen mit Behinderung bei der Kreisverwaltung sei 2019 gefordert worden, den gesamten Bereich barrierefrei zu gestalten, was die Kosten um 17 550 Euro in die Höhe treibt. Zudem lägen die Gründe an der langen Dauer von fast drei Jahren zwischen Kostenschätzung und Ausschreibung sowie an der derzeitigen Hochkonjunktur im Baugewerbe.