Neustart voraussichtlich zum Ferienbeginn : Thalfanger Hallenbad – Weniger Badegäste, höhere Kosten

Das Thalfanger Hallenbad inklusive Sauna ist wegen der Pandemie derzeit geschlossen. Ist es möglich, dort in den Sommerferien wieder zu schwimmen und zu schwitzen? Foto: Ilse Rosenschild

Thalfang Erholungs- und Gesundheitszentrum in Thalfang: Der Betriebsleiter Mark Molitor hat den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses ein Konzept vorgestellt, nach dem die Öffnung möglich sein soll. Das letzte Wort hat der VG-Rat.

Seit Mitte März ist das Erholungs- und Gesundheitszentrum (EGZ) in Thalfang wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Bei vielen Hallenbädern in der Region bleibt das zunächst auch so, weil die Kommunen es vorziehen, im Sommer stattdessen ihre Freibäder zu öffnen. Anders in Thalfang: Mangels Freibad ist das Interesse groß, das EGZ den Badegästen wieder zur Verfügung zu stellen.

Denn: „Das Erholungs- und Gesundheitszentrum in Thalfang ist für den Tourismus und auch für die Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf ein wichtiges, stark frequentiertes und wohnortnahes Angebot für Erholung, Sport und Gesundheitspflege, in Verbindung mit der Möglichkeit, soziale Kontakte zu pflegen“, heißt es in der Verwaltungsvorlage zu dem Thema, das im Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Thalfang erörtert wurde. Betriebsleiter Mark Molitor stellte den Ausschussmitgliedern ein Hygienekonzept für den Neustart von Bad und Sauna vor. Es beruht auf den Vorgaben von Bund und Land, das unter anderem Mindestabstände von 1,50 Meter und einen Schlüssel von einer Person je zehn Quadratmeter Einrichtung vorsieht.

Info Weiterer Punkt im Ausschuss Zwei Fahrzeuge für die Freiwilligen Feuerwehren Heidenburg und Horath, die bereits in Auftrag gegeben wurden, werden teurer als geplant. Wehrleiter Ralf Mattes führte in der Sitzung aus, dass sie notwendige Zusatzausstattung erhalten müssen. Wegen der Corona-Pandemie gibt es eine Hygienebordwand, weitere Positionen für Lade- und Lagemöglichkeiten der Ausrüstung seien laut Mattes „vergessen“ worden. Es entstehen Zusatzkosten für beide Mittlere Löschfahrzeuge (MLF) in Höhe von 21 200 Euro (brutto). Der Ausschuss hat die Zusatzausstattung bewilligt. Die beiden Löschfahrzeuge sollen insgesamt rund 360 000 Euro kosten. Es wird mit einem Zuschuss in Höhe von 102 000 Euro vom Land Rheinland-Pfalz gerechnet.

Schichtmodell Geschwommen werden soll in Blöcken. Ähnlich wie bei Modellen in anderen Bädern soll es, so der Vorschlag von Molitor, mehrere Zeitfenster für die Badegäste geben: unter der Woche von 12 bis 16 Uhr und abends von 17 bis 21 Uhr, samstags könnte, so der Vorschlag, von 13 bis 16 und von 17 bis 20 Uhr geöffnet werden, sonntags wäre Baden von 10 bis 13 und von 14 bis 17 Uhr möglich. Dienstag und freitags könnte wie gewohnt Frühschwimmen von 6.30 bis 8 Uhr angeboten werden. Gruppen wie etwa die Rheumaliga und Rückbildungsgymnastik könnten vormittags das Bad nutzen. Die Zeiten zwischen den einzelnen Badezeiten werden für Reinigungsarbeiten genutzt.

Begrenzte Besucherzahlen Pro Zeitfenster sollen zunächst zeitgleich 45 Besucher Zutritt in die Schwimmhalle bekommen. Davon dürfen sich bis zu 24 im Becken aufhalten. Zum Vergleich: In der Vergangenheit konnten sich schon mal 100 Menschen gleichzeitig im Bad aufhalten. Weitere zehn Gäste sollen die Sauna benutzen können. Auf Aufgüsse müsse verzichtet werden. Molitor ist nach eigenen Angaben wichtig, dass die Regeln nicht in Stein gemeißelt sind. Man wolle flexibel reagieren, wenn sich Änderungen ergeben. Ein Besucher-Leitsystem ist ebenso vorgesehen wie erweiterte Reinigung und Desinfektionspläne. Die Zahl der nutzbaren Umkleideschränke, Duschen und Toiletten werde eingeschränkt.

Anmeldung Die Verbandsgemeinde (VG) Thalfang ist verpflichtet, die Besuche zu dokumentieren, um im Ernstfall Kontaktpersonen nachverfolgen zu können. Ähnlich wie in anderen Freibädern kann ein Besuch online gebucht werden, jeweils für den aktuellen Tag sowie die beiden Folgetage. Reservieren kann man auch telefonisch. Wenn die maximal zulässige Besucherzahl nicht erreicht ist, können kurzentschlossen weitere Badegäste das Schwimmbad nutzen.

Kosten Eine Öffnung unter Pandemie-Bedingungen wird Geld kosten. Molitor erwartet, vorsichtig geschätzt, einen Umsatzrückgang um ungefähr ein Drittel und Mehrkosten beim Personal in Höhe von zwölf Prozent.

Das sagen die Ausschussmitglieder „Das Konzept ist schlüssig“, sagt Christian Synwoldt von Bündnis 90/Die Grünen. Andere Mandatsträger pflichten ihm bei. Angesichts der sonstigen Einschränkungen für Einheimische und Urlaubsgäste sollte das Bad trotz der Mehrkosten geöffnet werden, ist die einhellige Meinung der Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses.