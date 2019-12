Kommunalpolitik : Das Thema Abwasser steht im Vordergrund

Thalfang Der Verbandsgemeinderat Thalfang am Erbeskopf befasst sich am Mittwoch, 11. Dezember, mit der Erneuerung der Abwasserdrosseleinrichtungen in den Kanalstauräumen Burtscheid, Deuselbach und Lückenburg.

