Kommunalpolitik : Nach einem halben Jahr Vakanz: Verbandsgemeinderat Thalfang wählt neuen Bürgermeister-Stellvertreter

Mit großer Mehrheit wird der Sozialdemokrat Detlef Jochem zum Stellvertreter von Bürgermeisterin Vera Höfner gewählt.

Thalfang/Horath Überraschende Wendung in der Verbandsgemeinde (VG) Thalfang: Ab sofort hat die VG einen neuen Ersten Beigeordneten, nachdem diese Position fast ein halbes Jahr vakant war. Gewählt wurde in geheimer Abstimmung im Verbandsgemeinderat am Mittwochabend in Horath Detlef Jochem, seit 27 Jahren Ortsbürgermeister von Dhronecken und Fraktionsvorsitzender der SPD im Verbandsgemeinderat. Und zwar mit 19 Ja-Stimmen, einer Enthaltung und einer Nein-Stimme. Vera Höfner, die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde, gratulierte ihm und führte ihn in sein neues Amt ein. „Es ist ein sehr schönes Amt“, sagte sie ihm mit Hinblick darauf, dass sie es zuvor bekleidet hatte.