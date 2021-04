Kommunalpolitik : Sechs Schulen sollen profitieren

Traben-Trarbach Der Verbandsgemeinderat Traben-Trarbach hat ein Investitionspaket für die Grundschulen in Höhe von 1,5 Millionen Euro auf den Weg gebracht.

„Das ist das Programm, auf das wir schon lange gewartet hatten. Endlich können wir mit einem großen ‚Rundumschlag‘ das umsetzen, was wir schon seit langem auf der Agenda stehen hatten“, so der Bürgermeister. Die Gremien der Verbandsgemeinde hatten schon vor Jahren eine Prioritätenliste für Maßnahmen an den Grundschulen erstellt. „Diese wurden nun alle in Anträge gepackt“, ergänzte Heintel weiter.

So hat die Verwaltung seit Veröffentlichung der Richtlinie mit den Grundschulen gemeinsam Listen über Anschaffungen erstellt und alle frühen Bauplanungen aktualisieren lassen. Zuletzt war für jede Schule ein einzelner Antrag auf Förderung zu stellen. Insgesamt kamen so Anträge auf Förderung von Baumaßnahmen in Höhe von 1,3 Millionen Euro und weitere 199 500 Euro für Ausstattungsinvestitionen zusammen. Zum Beispiel für den Rück- und Neubau der kompletten Toilettenanlagen mit barrierefreiem und behindertengerechtem Umbau in den Grundschulen Bausendorf, Kinderbeuern, Reil und Traben-Trarbach, energetische Maßnahmen in Bausendorf und Kinderbeuern, der Einbau einer barrierefreien Toilette in Kröv, der Einbau eines Aufzugs zur Herstellung der Barrierefreiheit in Enkirch sowie die Neueindeckung der Dachfläche im Gebäude der Mensa, Küche und Toiletten in Traben-­Trarbach. Die Förderquote liegt bei 70 Prozent.