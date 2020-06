Haushalt : Geringere Einnahmen wegen Corona

Traben-Trarbach/Kröv Die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach rechnet wegen der Pandemie mit einer höheren finanziellen Belastung und reagiert darauf im Nachtragshaushalt.

Die Corona-Pandemie mit den erforderlichen Hygieneregeln zwingt auch einen Verbandsgemeindebürgermeister zu außergewöhnlichen Maßnahmen. Denn die Verpflichtung von Ratsmitgliedern erfolgt üblicherweise per Handschlag. Doch der Traben-Trarbacher Bürgermeister Marcus Heintel hat bei der jüngsten VG-Ratssitzung in der Kröver Weinbrunnenhalle vorgesorgt. Die für den aus dem VG-Rat ausgeschiedenen Patrice Langer nachrückende Dagmar Barzen verpflichtet er mit blauem Einmalhandschuh und Maske vor dem Gesicht für ihr neues Amt.

Großes Thema der Sitzung ist der Nachtragshaushalt für das Jahr 2020. Dieser ist bereits so früh im Jahr wegen dringend erforderlicher Sanierungsmaßnahmen aufgrund von Feuchtigkeitsschäden in der Grundschule Kinderbeuern notwendig geworden, sagt Heintel. Dafür sind 200 000 Euro eingestellt.

Warum ist diese Erhöhung notwendig? „Wir gehen davon aus, dass wir Liquiditätsprobleme bekommen“, sagt Frank Koch, Leiter des Fachbereichs Eins in der Traben-Trarbacher VG-Verwaltung. Grund sind die vielfältigen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Aufgrund einer neuen Steuerschätzung rechnet Koch damit, dass die Einnahmen aus der Einkommenssteuer um rund zehn Prozent sinken. In Zahlen wären dies zwischen 600 000 und 700 000 Euro, sagte er. Des Weiteren setzt die Verwaltung auf Antrag den Gewerbetreibenden die Abgaben wie für Tourismus und Wasser und Abwasser sowie Steuern wie die Gewerbesteuer bis Ende des Jahres aus. Zudem komme man mit den finanziellen Ansätzen für den Betrieb der Bäder nicht aus. Geplant ist, das Kröver Freibad am 10. Juni zu öffnen. Das wären rund fünf Wochen später als üblich, was die Einnahmen verringere, sagt er. Wenn das Freibad wie beabsichtigt öffnen kann, so könne dies nur mit einem wesentlich höheren Personalaufwand geschehen. Statt der üblichen 4,5 Vollzeitkräfte würden dann neun Mitarbeiter gebraucht, sagt Koch. Die zusätzlichen Mitarbeiter kommen aus der Traben-Trarbacher Moseltherme, die dort aushelfen, sagt Heintel. Solange die Freibadsaison läuft, bleiben Hallenbad und Sauna geschlossen, sagt er.