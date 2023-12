Rat verabschiedet Haushalt Feuerwehr und Schulen: Diese Investitionen plant Wittlich-Land im kommenden Jahr

Stark investieren will die Verbandsgemeinde (VG) Wittlich-Land im kommenden Jahr: Mehr als 16 Millionen Euro sollen fließen in Feuerwehren, Infrastrukturen und Wiederaufbauten nach dem Hochwasser 2021. Den entsprechenden Haushaltsentwurf 2024 haben die Mitglieder des Verbandsgemeinderates bei ihrer jüngsten Sitzung in Manderscheid einstimmig verabschiedet.