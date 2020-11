Justiz : Verwaltungsgericht kippt Verbot von Wittlicher Corona-Demos

Trier/Wittlich Das Trierer Verwaltungsgericht hat einem Eilantrag gegen das Verbot von Demos der Corona-Rebellen in Wittlich stattgegeben. Die Untersagung sei unverhältnismäßig.

Die Coronarebellen dürfen in Wittlich wieder demonstrieren:

Beschluss des Verwaltungsgerichts: Die 6. Kammer des Verwaltungsgerichts Trier gab einem Eilantrag gegen die Untersagung der bis Ende 2023 jeweils sonntags von 15 bis 17 Uhr geplanten Versammlungen in Wittlich auf dem Platz an der Lieser statt.

Aus für Coronademos und Rebellen in Wittlich?

Kostenpflichtiger Inhalt: Pandemie : Aus für Coronademos und Rebellen in Wittlich?

Die Begründung des Kreisordnungsamtes: Die öffentliche Sicherheit und Ordnung sei bei der Durchführung der Versammlung unmittelbar gefährdet. nach Angaben der Verwaltung hatten sich die Coronarebellen nicht an die Auflagen wie die geltende Maskenpflicht gehalten.

Insbesondere während der letzten Versammlung am 25. Oktober sei es mehrfach zu Verstößen gegen die geltenden Auflagen gekommen, erklärt die Kreisverwaltung. Obwohl die Versammlung wegen der Zuwiderhandlungen gegen die Auflagen aufgelöst worden sei, sei sie danach unbeirrt fortgeführt worden. Die Teilnehmer sollen sich also nicht vom Ort der aufgelösten Versammlung entfernt haben.

„Zudem ist nach dem bisherigen Verlauf der Versammlungen davon auszugehen, dass die Bestimmungen der 12. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz oder die angeordneten Auflagen in Zukunft ebenfalls nicht beachtet werden“, argumentierte die Kreisverwaltung.

Begründung des Verwaltungsgerichts: Die Trierer Verwaltungsrichter sehen das anders und gaben dem gegen die Untersagungsverfügung gerichteten Eilantrag der Antragstellerin statt. „Das Versammlungsverbot ist unverhältnismäßig“, urteilt das Gericht. Angesichts der geringen Zahl von Versammlungsteilnehmern, zuletzt waren es rund 20 Personen, sei nicht ersichtlich, dass den von der Kreisverwaltung angenommenen Gefahren nicht durch versammlungsrechtliche Auflagen und deren Durchsetzung oder eine (repressive) Auflösung der jeweiligen Versammlungen begegnet werden könne. Dahingestellt bleiben könne, so das Verwaltungsgericht, ob sich der zuletzt eingesetzte Versammlungsleiter in einem Maße als unzuverlässig erwiesen hätte, dass ein Versammlungsverbot gerechtfertigt sei,. Denn es sei nicht ersichtlich, dass es der Antragsstellerin (Anführerin der Coronarebellen) nicht gelingen würde, einen anderen, vom Antragsgegner akzeptierten Versammlungsleiter zu benennen. Unverhältnismäßig sei das Verbot schließlich auch, erklärt das Verwaltungsgericht, wegen des sich über mehrere Jahre bis Ende 2023 erstreckenden Zeitraums seiner Geltung. Es sei nämlich nicht absehbar ob hinreichende Verbotsgründe über einen solch langen Zeitraum vorliegen würden. Es bleibe dem Landkreis Bernkastel-Wittlich überlassen, erforderlichenfalls in der Zukunft versammlungsrechtliche Auflagen zu erlassen, um die ordnungsgemäße Durchführung der Versammlung zu gewährleisten.