Medizin : Verbundklinik ehrt Mitarbeiter

Wittlich (red) Im Rahmen einer Feierstunde haben Pflegedirektorin Irene Baranowsky (Vierte von rechts) und Personalleiterin Jeannette Diederichs (Erste von rechts) am Dienstag, 7. Mai, sechs Mitarbeiter des Verbundkrankenhauses Bernkastel/Wittlich zu ihren 25., 40. und 45. Dienstjubiläen beglückwünscht und verabschiedeten elf Klinikmitarbeiter feierlich in die Rente.

Eine jahrzehntelange Verbundenheit zu den jeweiligen Teams sei in der heutigen Zeit im Krankenhaus nicht mehr selbstverständlich, betonte die Pflegedirektorin und dankte den Jubilaren herzlich für ihren Einsatz und das Engagement in der Verbundklinik. Ihre Lebens- und Arbeitserfahrungen sind eine große Bereicherung für die Abteilungen und Orientierung vor allem auch für junge Berufsanfänger in den Teams.