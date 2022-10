Medizin : Erneut Besuchsverbot im Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich

Von diesem Mittwoch an herrscht im Verbundkrankenhaus wieder Besuchsverbot. Foto: Portaflug

Wittlich/Bernkastel-Kues Da die Corona-Fallzahlen wieder dramatisch zunehmen, ist ein erneutes Besuchsverbot für das Verbundkrankenhaus mit seinen beiden Standorten Wittlich und Bernkastel-Kues erforderlich.

„Aufgrund der Häufungen von Aufnahmen mit an Corona erkrankten Patienten und der steigenden Sieben-Tage-Inzidenz in der Bevölkerung wird ab Mittwoch, 12. Oktober,der Zutritt für Besucher und Angehörige nur noch im Ausnahmefall gestattet sein“, teilte die Pflegedirektorin Irene Baranowsky mit. Aktuell werden im Verbundkrankenhaus insgesamt mehr als 65 Patienten mit Covid-19 behandelt; drei davon auf der Intensivstation. das sei so viel, wie noch nie seit Beginn der Pandemie.