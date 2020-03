Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Epidemie : Verbundkrankenhaus will Kapazität erweitern

Ein Intensivbett: Links neben dem Bett steht eine Herz-Lungen-Maschine, oben befinden sich die Überwachungsmonitore für die Vitalfunktionen. Rechts neben dem Bett steht ein Beatmungsgerät und Infusionstechnik. Mit dieser Technik können schwerkranke Patienten optimal versorgt werden. Foto: dpa/Ronald Bonß

Bernkastel-Kues/Wittlich Der TV fragt nach, wie sich das Verbundkrankenhaus in Wittlich und Bernkastel-Kues für die Coronavirus-Epidemie wappnet.

Im Hinblick auf die Ausbreitung des Coronavirus fragen sich nicht nur viele besorgte Bürger, sondern auch Fachleute, ob unser Gesundheitssystem dieser Pandemie überhaupt gewachsen ist. Diese Frage scheint angesichts der aktuellen Lage in manchen Regionen Italiens berechtigt.

Denn dort sind Krankenhäuser vielerorts mit der Pflege der Vielzahl der Erkrankten überfordert. Es gibt zu wenige Intensivbetten und Beatmungsgeräte und das Personal arbeitet am Anschlag. Täglich sterben nun Menschen, weil das italienische Gesundheitssystem überfordert ist. Obwohl Experten davon ausgehen, dass man hierzulande mit der Epidemie fertig wird, kann man derzeit nicht ausschließen, dass es auch hier zu Engpässen kommen könnte.

Info Was beim Verdacht einer Infektion zu tun ist. Wer Husten, Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen, Atemnot und weitere Symptome einer möglichen Coronavirus-Infektion bei sich feststellt, wohin soll er sich wenden? Nach Angaben der Kreisverwaltung sei es zunächst geboten, sich telefonisch mit dem Hausarzt in Verbindung zu setzen. Alle bisherigen Verdachtsfälle im Landkreis seien von ihren Hausärzten getestet worden. Die Ärzte hätten sich dafür zum Patienten begeben, erklärt die Verwaltung. In Verdachtsfällen, Kontakt zu bestätigten oder unbestätigten COVID-19-Fällen sowie auch nach einem Aufenthalt in Risikogebieten ordnet das Gesundheitsamt, wenn es von einem Verdachtsfall erfährt, ebenfalls einen Corona-Test an. Dieser Test wird von dem behandelnden Hausarzt durchgeführt, der die Probe an ein Untersuchungslabor weiterleitet. Hotline des Gesundheitsamtes Bernkastel-Wittlich, Telefon 06571 142451 oder 142434. Das Land Rheinland-Pfalz hat für diese Fälle ebenfalls eine Hotline eingerichtet unter der Telefonnummer 0800-5758100. Zudem ist bundesweit ohne Vorwahl unter der Telefonnummer 116117 der ärztliche Bereitschaftsdienst erreichbar.

Wie sieht es im Landkreis Bernkastel-Wittlich, in dem 120 000 Menschen leben, aus? Der TV hat im Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich nachgefragt. Gibt es für den Fall der Fälle ausreichend Intensivbetten? Welche Vorkehrungen trifft man im Verbundkrankenhaus und damit an den beiden Standorten in Wittlich und Bernkastel-Kues?

Vorkehrungen Aktuell sind im Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich keine Patienten mit einer bestätigten vom Coronavirus verursachten Infektion in Behandlung, erklärt Pressesprecherin Sabine Zimmer. Doch es handele sich um eine sich dynamisch entwickelnde und ernstzunehmende Situation. Zimmer: „Auf das mögliche Auftreten erster Fälle bereitet sich die Abteilung für Klinikhygiene in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt schon seit längerem vor.“ Umfangreiche Informationen zur Erkrankung biete die Homepage der Klinik bereits seit Januar, unter anderem zum aktuellen Stand der Risikogebiete, zur Ausbreitung sowie Tipps zur Infektionsvermeidung.

Poster und Flyer informieren alle Patienten und Besucher über Hygienemaßnahmen, um sich vor Infektionen zu schützen. Zimmer: „Als Schutzmaßnahme gegen die Ausbreitung des Virus gilt seit dem 17. März ein generelles Besuchsverbot in beiden Klinikstandorten des Verbundkrankenhauses. Alle Angehörigen und Begleitpersonen werden gebeten, diese derzeit notwendige strenge Regelung aus Schutz vor der Ansteckungsgefahr für sich selbst, für ihre Angehörigen und die Mitarbeiter der Klinik zu beachten. Nur in dringendsten Fällen und in telefonischer Vorabsprache mit der jeweiligen Station werden Einzelausnahmen gemacht.“ Zeitgleich wurde die Cafeteria an beiden Klinikstandorte für Besucher geschlossen.

Koordinationsstab Aufgrund der angestiegenen Erkrankungsfälle in Deutschland habe das Verbundkrankenhaus bereits Ende Februar einen internen Koordinationsstab zu Covid-19 eingerichtet. Dieser komme täglich zusammen, um die aktuelle Lage einzuschätzen. Zimmer: „Hier kommen ärztliche, pflegerische und kaufmännische Direktion, Vertreter der Klinikhygiene, hygienebeauftragte Ärzte und Fachpflegende, Vertreter der Bereiche Arbeitssicherheit, Einkauf, Technik und Klinikkommunikation zusammen.“

Der Koordinationsstab bespreche Vorbereitungsmaßnahmen und lege Abläufe fest. Zimmer: „Es wurde ein verbindliches internes Ablaufschema erstellt und implementiert, welches das Vorgehen im Falle des Eintreffens von Patienten mit vermutlicher Covid-19-Infektion für alle betroffenen Bereiche der Klinik detailliert vorgibt.“ Die Planungen dafür seien in engmaschiger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises entstanden.

Ernstfall Was wäre bei einer im Kreis flächendeckenden Corona-Infektion in den Arbeitsabläufen zu ändern? Patienten mit stationärem Behandlungsbedarf würden im Verdachts- oder im bestätigten Erkrankungsfall an Covid-19 in speziell dafür ausgewiesene Bereiche der Klinik isoliert und unter Beachtung der entsprechenden Hygienemaßnahmen behandelt. „Um das Übertragungsrisiko zu reduzieren, sehen die Planungen der Verbundklinik die Einrichtung einer Untersuchungsstelle in einem separaten Gebäudeteil vor.“ So sollen sowohl die Notaufnahme, als auch das Eingangsfoyer entlastet werden.

Dazu wurden am Montag die bisherige Eingangsregelung geändert: Deutliche Hinweisschilder am Eingang führen die Patientenwege neu und trennen den Eingang für Patienten mit Corona-Verdachtsfällen oder bestätigter Covid-19-Infektion und einem anderen Eingang für Patienten mit sonstigen Erkrankungen sowie Symptomen.

Ziel der strengen Isolationsmaßnahmen sei es, so lange wie möglich die strikte Trennung von Covid-19- Verdachts- und bestätigten Fällen von anderen Patienten zu erreichen, um die Verbreitung zu unterbinden. Ebenso wichtig sei es, das medizinisch-pflegerische Personal vor einer Ansteckung zu schützen, da ihm eine Schlüsselfunktion in der Gesundheitsversorgung zukommt.

Operationen Müssten im Ernstfall Operationen verschoben werden oder wie könnte man zeitgleich auf der Intensivstation einer hohen Zahl an Corona-Patienten, die beatmet werden müssten, Herr werden?

Für die Versorgung von Betroffenen mit schweren oder lebensbedrohlichen Verläufen sei eine ausreichende Verfügbarkeit von Intensivversorgungs- und Beatmungskapazitäten überlebenswichtig, sagt Zimmer. „Daher sagt die Verbundklinik zurzeit diejenigen medizinisch nicht zwingend notwendigen Eingriffe ab, bei denen bereits im Vorfeld klar absehbar ist, dass eine anschließende mehrtägige intensivmedizinische Betreuung notwendig ist.“ Für den Fall stark steigender Infektionszahlen behalte sich die Klinik die Möglichkeit vor, alle geplanten medizinisch nicht dringenden notwendigen Eingriffe zu verschieben, um dadurch kurzfristig weitere benötigte Bettenkapazitäten zu schaffen.

Kapazitäten Über wie viele Betten insgesamt und davon Intensivbetten und auch Beatmungsgeräte verfügt das Krankenhaus an seinen beiden Standorten? Zimmer: „Das Verbundkrankenhaus verfügt aktuell über 533 Patientenbetten. An beiden Klinikstandorten stehen Intensivstationen zur Verfügung, die unter anderem differenzierte künstliche Beatmung mit modernen Beatmungsgeräten sowie mittels nicht invasiver Beatmungstechnik bieten.“ Zum Leistungsangebot des Verbundkrankenhauses gehören 23 Intensivbetten.

Könnte man kurzfristig weitere Kapazitäten schaffen? Wenn die Situation erweiterte „normale“ Behandlungsplätze erfordere, könne das Verbundkrankenhaus dieses Angebot durch Verschieben geplanter Eingriffe und Behandlungen anpassen. Zimmer: „Intensivstationen bieten höchste Versorgungsintensität, die sowohl personell, als auch medizintechnisch größte Anforderungen stellt. Auch hier bereiten wir uns derzeit darauf vor, diese Kapazitäten im Bedarfsfall zu erweitern.“

Einschätzung Sieht sich das Haus für eine Epidemie gerüstet oder wäre dann Improvisation gefragt? Zimmer: „In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt bereiten wir uns möglichst umfassend auf die Epidemie vor. Wir setzen alle notwendigen Isolations- und Hygienemaßnahmen zum Schutz unserer Patienten und Mitarbeiter vor einer Ansteckung um. Bis zu einem gewissen Umfang der Erkrankungswelle werden und können die getroffenen Maßnahmen greifen, um das Übertragungsrisiko zu minimieren.“

Die Anzahl der Erkrankungsfälle, die bei schwerem Verlauf eine stationäre Versorgung benötigen, sei ungewiss. „Wir treffen alle planbaren Vorkehrungen, um für sie eine gute Versorgung zu gewährleisten. Wir bereiten uns auf eine Erweiterung der notwendigen Bettenkapazitäten - auch in der Intensivmedizin - vor.“

Glücklicherweise verlaufe das Gros der Erkrankungsfälle bei Menschen, die nicht zu den Risikogruppen zählen, in der Regel so leicht, „dass sie in häuslicher Quarantäne bleiben können, ohne eine stationäre oder gar intensivmedizinische Behandlung zu benötigen“.

Eine gezielte Impfung oder spezifische Therapie sei derzeit noch nicht verfügbar. „Dennoch wurden zwischen den Intensivmedizinern und den Apothekern und Pharmazeuten der Klinikapotheke der Einsatz bestimmter antiviraler Medikamente bei Schwerstkranken vorbesprochen. Generell erfolge die Behandlung symptomatisch. „Je nach Beschwerden würden fiebersenkende Mittel oder Schleimlöser verabreicht, bis hin zur Beatmung von schwer lungenerkrankten Patienten.“

Ob sich die Coronavirus-Epidemie in Deutschland eindämmen und aufhalten lässt, steht und fällt auch mit dem Verhalten jedes einzelnen. Auf die dazu notwendige Hygiene und dabei insbesondere regelmäßiges und gründliches Händewaschen sollte derzeit niemand verzichten. Foto: dpa. Foto: dpa/Marijan Murat

Auch die richtige Hust- und Nies-Etikette in die Armbeuge kann dazu beitragen eine Ansteckung zu vermeiden. Foto: dpa/Patrick Pleul