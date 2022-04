Brandschutz : Land vergibt Ehrenzeichen an 61 verdiente Feuerwehrleute aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land

Osann-Monzel (red) In der Oestelbachhalle in Osann-Monzel wurden langjährige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren geehrt.

Es gab Auszeichnungen in Bronze für 15 Jahre aktive Mitgliedschaft, in Silber für 25 Jahre in Gold für 35 und 45 Jahre. In einem feierlichen Rahmen überreichten Landrat Gregor Eibes und Bürgermeister Manuel Follmann 61 verdienten Mitgliedern der verschiedenen Wehren der Verbandsgemeinde Wittlich-Land die Feuerwehr-­Ehren­zeichen des Landes Rheinland-Pfalz.