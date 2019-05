Kultur : Ein Kreuzgewölbe wird zum Kultur-Treff

Maring-Noviand Der Verein für Kunst, Kultur und Inklusion will außer dem Pferdefest kleinere Veranstaltungen im Kloster Siebenborn in Maring-Noviand organisieren.

In dem Gebäude befindet sich auch ein Kreuzgewölbekeller, der derzeit nicht genutzt wird. Doch das soll sich ändern. Denn der Verein für Kunst, Kultur und Inklusion, der alljährlich das Pferdefest veranstaltet, will die Räumlichkeiten künftig für kulturelle Events nutzen. „Wir wollen das ausprobieren, weil der Keller so schön ist“, sagt Beatrix Lesch, deren Familie der untere Hof gehört. In der Vergangenheit ist der Keller sporadisch genutzt worden. Ein vormaliger Pächter des Gastronomiebetriebes habe dort bereits Jazzkonzerte organisiert. Und bei schlechtem Wetter sind Adventsfeiern der Kirchengemeinde dort spontan hin verlegt worden, sagt sie. Zustande gekommen ist der Kontakt zum Verein für Kunst, Kultur und Inklusion über den Gornhausener Michael Frank. Der Verein wolle neben dem Pferdefest noch weitere Aktivitäten forcieren, sagt er. Das Ziel: Der rund 100 Quadratmeter große Gewölbekeller soll Kleinkünstlern aller Couleur als Veranstaltungsraum dienen. „Dabei ist es egal, ob es sich dabei um musikalische oder darstellende Kunst handelt“, sagt Frank. Der Gornhausener ist engagierter Fotograf und hat in einem ersten Versuch in dem Gewölbekeller bereits eine Ausstellung mit eigenen Fotos organisiert. „Die Veranstaltung ist gut angekommen“, sagt er.