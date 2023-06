Vereinjubiläum in Odert mit Tag der offenen Tür 50 Jahre Ferienfreizeiten für Kinder

Doch die Mehrzahl der Mitglieder kommt aus der Region Trier, die Postadresse des VfJ ist in Gutweiler. „Dieses Jahr veranstalten wir sechs Freizeiten, drei davon in Odert“, sagt Niclas Schlößer, Vorstandsmitglied des VfJ. Die weiteren Ziele sind am Bostalsee, an der Ardèche/Frankreich und bei Barcelona. Zwischen 250 und 300 Teilnehmer aus der Großregion Trier werden in diesem Jahr an den sechs Freizeiten teilnehmen. Einst seien es bis zu elf Freizeiten gewesen, die der VfJ organisiert hat. In den 50 Jahren seines Bestehens seien es insgesamt 36 Freizeitziele gewesen, die der Verein angesteuert hat, um den Kindern Urlaub in der Gruppe zu bieten.