Corona-Hilfsprojekt : „In Ruanda allerdings geht es um das nackte Überleben“ – Verein Kunga-Ruandahilfe will mit einer Spendenaktion helfen

Bullay/Traben-Trarbach Die durch das neuartige Coronavirus bedingte weltweite Krise trifft auch das rheinland-pfälzische Partnerland Ruanda hart, Der Verein Kunga-Ruandahilfe mit Sitz in Bullay und vielen Mitgliedern im Landkreis Bernkastel-Wittlich will mit einer Spendenaktion helfen.

(will) Der Verein Kunga-Ruandahilfe unterstützt seit zehn Jahren Schulen und soziale Einrichtungen in Ruanda. Mit mehr als hundert Mitgliedern und Partnern wie dem Rotary Club und dem Land Rheinland-Pfalz wurden bereits an den Schulen in Kirenge und Mutete Klassenräume, Toilettenanlagen, Wasseraufbereitungsanlagen oder Zisternen gebaut und Lehrmittel angeschafft. In Mutete und Tabagwe werden auch Schulspeisungen für insgesamt 250 Kinder ermöglicht und in Kirenge Straßenkinder und in Gikongo das Krankenhaus von Dr Uta Düll unterstützt.