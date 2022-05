Kunstaktion : Kinder basteln und malen in Wittlich für guten Zweck

7 Bilder Kunst an Hecken und Zäunen: Malaktion für Kinder

Wittlich Auf dem Platz an der Lieser in Wittlich wurde es am Samstag richtig bunt. Bereits am Vormittag malten und bastelten hier rund 60 „Nachwuchskünstler“ für den guten Zweck. Der Verein Kunst an Hecken und Zäunen lud zu dem bunten Spektakel ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen eine kleine Spende konnte jeder sein persönliches Kunstwerk mit nach Hause nehmen. Das Material wurde zuvor von zahlreichen Firmen und Privatleuten gestiftet. Der Erlös kam dem Kinderschutzbund zugute.

Der Verein möchte Kindern die Gelegenheit geben, künstlerisch tätig zu werden. „Was hier zu sehen ist, entspringt der künstlerischen Kreativität der Kinder“, sagte Angelika Willmroth von Kunst an Hecken und Zäunen und freute sich. Dabei waren Fantasie und Gestaltungsfreiheit keinerlei Grenzen gesetzt.