Ausstellung : Bilder, Holzobjekte, Autoreifen und ein neuer Ausstellungsplatz

Wittlich Der Verein Kunst an Hecken und Zäunen zeigt seine Jahresausstellung erstmals auf der Fläche vor dem Eventum in Wittlich.

Hecken gibt es keine auf der gepflasterten Fläche rund um das Eventum in Wittlich. Doch einige engagierte Künstler haben ein paar Zaunreihen aufgestellt. So wird die zweitägige Ausstellung des Vereins Kunst an Hecken und Zäunen an diesem Wochenende wenigstens in Ansätzen ihrem Vereinsnamen gerecht. 38 Aussteller – davon 30 Mitglieder des Vereins – beteiligen sich an der Ausstellung mit dem Titel „Kunst am Eventum“, die erstmals vor der Halle ausgerichtet wird.