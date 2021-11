Heimat : Wenn Sänger und Narren gemeinsame Sache machen gibt’s Weihnachtsstimmung in Mundart

Wenn Sänger und Narren gemeinsame Sache machen gibt’s Weihnachtsstimmung in Mundart

Wittlich Der Verein „Schääl Saidt“ hat sich zur Aufgabe gemacht, moselländische Mundart und den Straßen­karneval in Wittlich zu pflegen. Mit einer CD verbinden sie Weihnachtsgedanken mit Wittlicher Platt.

Das Projekt wird von Sabine Theunert, Vorstandsmitglied der Schääl Saidt geleitet. Sie sagt: „Wir wollen insgesamt mehr mit Projekten arbeiten, um die Vereinsarbeit dem gesellschaftlichen Wandel anzupassen. Wir Musikfreunde freuen uns nun alle darauf, nach so langer Zeit unsere Aktivitäten wieder aufnehmen zu können.“

Weiter erklärt sie: „Wir wollen mit diesem Gemeinschaftsprojekt zeigen, was eigentlich Weihnachten für uns ist: Anderen zu helfen und wieder zusammen Weihnachten feiern, mit der Familie, mit Freunden, mit den Alten und Bedürftigen und vor allem auch wieder, wie vor zwei Jahren, mit den Wedlia Laidt.“

Damit es nicht eine CD unter vielen anderen wird, sind fünf Lieder der insgesamt zwölf Stücke in Mundart aufgenommen. Ein Teil der Lieder singen die Bibpailen, der Chor Querbeet mit Sängern aus Wittlich und Wittlich Land ist vertreten und ein Bläserquartett aus Bombogen ist mit dabei. Den Anfang machen die Glocken aus St. Markus.

Die CD wird an zwei Abenden in der Bombogener Kirche aufgenommen. Auf dem Cover ist das Türmchen bei Nacht, dass in einem anderen Projekt mit Kindern stimmungsvoll coloriert worden ist. Davor ist ein Tannenbaum zu sehen, Schweinchen schauen aus den Fenstern und Sterne erleuchten den Nachthimmel. Vorerst werden 300 CDs produziert.