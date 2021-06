Soziales : Verein „Wir wollen helfen“ spendet an HörBIZ Trier

Verein Wir wollen helfen spendet an HörBIZ Trier Foto: TV/Verein Wir wollen helfen

Salmtal/Trier (red) Der Verein „Wir wollen helfen“ (WWH) aus Salmtal hat eine Spende in Höhe von 500 Euro an das HörBIZ Trier übergeben. Mit einem Team aus hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitgliedern berät der Verein HörBIZ zum Thema Hörschädigung, begleitet hör- und kommunikationsbeeinträchtigte Menschen und deren Familien im häuslichen Umfeld, bietet verschiedene Kurse an und leistet Aufklärungsarbeit.

