Soziales : Verein spendet für Kinder in Tansania

Verein Wir wollen helfen spendet an Hilfe für Moshi zugunsten von Kindern in Tansania. Foto: TV/Anja Junker

Salmtal (red) Der Verein „Wir wollen helfen“ (WWH) hat eine Spende in Höhe von 7150 Euro an den Verein Kinderhilfe Moshi/Tansania übergeben. Die Menschen in Moshi-Kirua leben in dieser kinderreichen Region von ihrer kleinen Landwirtschaft.

Die Infrastruktur ist schlecht ausgebaut, die medizinische Versorgung ist miserabel und die Bildungsmöglichkeiten sind rar. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Kindergarten- und Schulplätzen wird die Spende des WWH dazu verwendet, neue Räumlichkeiten für die Kindergartenkinder mit altersgerechter Einrichtung zu bauen, damit die Schulkinder das bestehende Gebäude für den Unterricht nutzen können. Die Kindergartenkinder erhalten vier neue Gruppenräume mit Waschraum und kleiner Küche. Foto von links: Robert Koch (WWH), David Backendorf (erster Vorsitzender des WWH), Eduard Kimmlingen (Kinderhilfe Moshi).