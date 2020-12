Verein : Verein verkauft Glühwein für den guten Zweck

Salmtal Das Jahr 2020 war für alle zweifellos ein Jahr wie kein anderes, so auch für den Verein Wir wollen helfen e.V. (WWH) aus Salmtal. Der Verein führte seit seiner Gründung 2005 mehrere Veranstaltungen im Jahr durch, deren Erlöse ausschließlich der guten Sache zu Gute kommen.

Höhepunkt des Jahres war in den vergangenen Jahren immer der gut besuchte Weihnachtsmarkt in Salmtal mit seinen weihnachtlich geschmückten Buden, bei denen die Besucher Handgemachtes und viele Leckereien kaufen können – darunter auch der selbstgemachte Glühwein des WWH. „Aufgrund der Corona-Pandemie war es uns 2020 nicht möglich überhaupt irgendeine Veranstaltung planen und durchführen zu können. Dadurch fehlen uns in diesem Jahr wichtige Einnahmen für unsere wohltätigen Projekte“, so David Backendorf, erster Vorsitzender des WWH. Der Verein spendet alle Erlöse ausnahmslos für den guten Zweck – für regionale sowie internationale Projekte. Für das Jahr 2020 ist vorgesehen, die Erlöse für den Umbau einer Grundschule und eines Kindergartens in Tansania zu spenden. Auch kurzfristige Notfälle, bei denen Menschen dringend Hilfe benötigen, werden mit Spenden bedacht, so zum Beispiel auch Kicker gegen Krebs.