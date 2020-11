Wirtschaft : Volksbank erweitert ihr Geschäftsfeld

Wittlich In ihrer Vertreterver­sammlung blickte die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG auf das Geschäftsjahr 2019 zurück. Neben einer Dividendenausschüttung beschloss man auch die Änderung der Satzung.

Geschäftsfelder Die Vertreterversammlung hat mittels einer Satzungsänderung Tätigkeitsbereich der Bank erweitert. Das betrifft wesentlich die Investition in Sachwerte. Die Bank hat nun mehr Möglichkeiten, in Immobilien zu investieren, was durch die frühere Satzung an schärfere Auflagen geknüpft war. Außerdem ist es der Bank nun gestattet, sich stärker im Sektor der erneuerbaren Energien zu engagieren. Das Kreditinstitut darf damit nun in Anlagen zur Erzeugung von Energie (zum Beispiel Windparks) investieren. Michael Hoeck wies darauf hin, dass die Bank in der Vergangenheit Erfahrungen als Kreditgeber gesammelt und die Finanzierung von Windparks begleitet habe. Deshalb traue man sich zu, sich in diesem Geschäftsfeld noch stärker zu engagieren. „Wir möchten die Mitglieder an solchen Geschäften teilhaben lassen.“