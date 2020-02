Kommunalpolitik : Vereinsheim und Zuschüsse

Wittlich () Zu der ersten öffentlichen Sitzung in diesem Jahr treffen sich die Mitglieder des Sozialausschusses am Dienstag, 4. Februar, um 18 Uhr im Sitzungszimmer des Verwaltungsgebäudes. Auf der Tagesordnung stehen Mitteilungen zur Jugendarbeit der Stadt und zu Förderung von Kindertagesstätten, der Neubau eines Vereinsheimes/Mehrzweckraums am Kunstrasenplatz am Sportzentrum Wittlich sowie die Gewährung von Zuschüssen für den Waldorfkindergarten Brüder Grimm.