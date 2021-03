Wittlich : Zeuge erscheint nicht, Vernehmung wird vertagt

Wittlich () Keine Fortschritte machte der Prozess vor dem Wittlicher Schöffengericht gegen einen Kölner, der eine Frau aus der Verbandsgemeinde Gerolstein vergewaltigt haben soll. Am zweiten Verhandlungstag war der einzige für diesen Tag geladene Zeuge wegen Krankheit nicht erschienen.

Der Prozess soll jetzt am Dienstag, 16. März, fortgesetzt werden. Dann wird voraussichtlich auch die Frau, die die Tat angezeigt hat und am ersten Verhandlungstag nicht erschienen war, vor dem Gericht aussagen. Richterin Silke Köhler stimmte die Verfahrensbeteiligten schon jetzt auf einen langen Prozesstag ein. Sollten die Anhörungen der Zeugen länger dauern, könnte der Prozess auch noch am darauf folgenden Tag fortgesetzt werden.