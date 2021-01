Justiz : Vergewaltigungsprozess am Trierer Landgericht: Viel Alkohol und unklare Erinnerungen

Foto: dpa/Uli Deck

Trier/Wittlich Drei Männer stehen vor Gericht, weil sie in Wittlich eine Frau vergewaltigt haben sollen. In dem auf acht Tage angesetzten Prozess wurden am dritten Prozesstag Videomaterial ausgewertet und eine Zeugin vernommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am dritten Verhandlungstag eines auf insgesamt acht Verhandlungstage angesetzten Vergewaltigungsprozesses am Trierer Landgericht ging es um die Vorgeschichte der Tat in einem Wohnhaus in Wittlich.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt in dem Prozess drei Männern zur Last, sich einer jungen Frau gegen deren Willen sexuell genähert zu haben.

In dieser Sitzung wurde das Verhältnis der Personen zueinander untersucht. Das Gericht befragte dazu die Beamtin, die die Geschädigte vernommen hatte. Zudem wurden Videoaufnahmen einer Überwachungskamera gezeigt.

Diese Kamera ist in einer Wittlicher Tanzbar installiert, in der die drei Angeklagten und die Geschädigte am Abend gefeiert hatten, bevor sie am frühen Morgen zur Wohnung eines der Angeklagten weiterzogen.

Den Angeklagten P., 21 Jahre alt, und I. (29 Jahre) wird eine gemeinschaftliche Vergewaltigung vorgeworfen, dem Angeklagten C. (26 Jahre) unter anderem Beihilfe dazu. Der Angeklagte I. ist vorbestraft, die Angeklagten P. und C. nicht. Die Angeklagten P. und I. befinden sich seit dem 24. Februar 2020 in Untersuchungshaft.

Die Beamtin bestätigte das Vernehmungsprotokoll, das dem Gericht vorliegt. Sie habe die Geschädigte mehrmals befragt, wobei sie ihr auch Chat-Nachrichten und Instagram-Nachrichten gezeigt habe, die im Zusammenhang mit jenem Abend in der Karnevalszeit des vergangenen Jahres stehen.

Zur Tat habe die Geschädigte erklärt, dass ihre Beine festgehalten worden seien und jemand ihr die Hose, eine Leggins, heruntergezogen habe. Daraufhin sei sie an den Genitalien angefasst worden. Es sei alles sehr hektisch gewesen. Zudem sei viel Alkohol, darunter Wodka, getrunken worden.

Gegen sieben Uhr morgens habe die Geschädigte einer Freundin und ihrer Mutter eine Nachricht geschickt, dass sie vergewaltigt worden sei. Daraufhin habe sie sich im Wittlicher Krankenhaus untersuchen lassen.

Die Spurensicherung habe in der Wohnung ein Kondom mit DNS-Spuren eines der Beschuldigten und der Geschädigten gefunden. An dieses Kondom konnte sich die Frau jedoch nicht erinnern, es sei alles sehr hektisch gewesen, sagte sie aus.

Die Verteidigerin eines der Angeklagten wies auf die Videoaufzeichnungen der Überwachungskamera hin, die dann auch im Gerichtssaal gezeigt wurden. Dort sei zu sehen, dass innerhalb der Gruppe mehrfach Küsse ausgetauscht worden seien. Zudem habe die Geschädigte einem der drei Angeklagten mehrmals in den Schritt gefasst. Das war gegen 3.40 Uhr am Morgen des 23. Februar 2020, wie der Zeitstempel der Kamera zeigte.

Allerdings saß die Gruppe am Rande des Bildfelds der Überwachungskamera, so dass deren Köpfe nicht zu sehen waren. Es ließ sich nicht eindeutig zuordnen, wem die Geschädigte in den Schritt gefasst habe.

Die Geschädigte selbst war hingegen im Video zu erkennen, da sie zwischendurch den Tisch verließ und näher ins Bildfeld der Kamera trat, so dass ihr Gesicht und ihre Kleidung zu sehen waren. Dass sie auf dem Video Hotpants und ein knappes Oberteil trug, während sie vor der Tat eine Leggins getragen habe, hatte sie der vernehmenden Beamtin erklärt. Demnach habe sie bequeme Wechselwäsche und Schuhe dabei gehabt, da sie nicht die ganze Nacht in hohen Absätzen herumlaufen wolle.

Richterin Petra Schmitz sagte zu der Videovorführung: „Da hat sie sich irgendjemandem zugewandt, den ich aber nicht erkennen kann.“ Die Verteidigerin hält dem entgegen: „Man sieht in der Kamera, dass das mehr ist als nur ein Flirt.“

Am nächsten Prozesstag sollen dann die Beschuldigte, ihre Mutter und weitere Zeugen vernommen werden.