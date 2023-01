Analyse : Warum zahlen Traben-Trarbacher für Wasser deutlich mehr als Wittlicher?

Wittlich/Bitburg Obwohl in der Stadt Wittlich die Wassergebühren steigen, sind die Wasserpreise dort im regionalen Vergleich gar nicht mal hoch. Wir vergleichen die Wassergebühren von Wittlich, Bitburg sowie den Verbandsgemeinden Bernkastel-Kues, Traben-Trarbach und Wittlich-Land.

Aufruhr in der Einwohnerfragestunde: Weshalb die Stadt Wittlich die Wassergebühren erhöhe und der Preis im Vergleich mit den umliegenden Kommunen denn so hoch sei, das wollte ein Wittlicher Bürger in einer der zurückliegenden Ratssitzungen von Bürgermeister Joachim Rodenkirch wissen. Die Gebühren, antwortete Rodenkirch, müssten ganz einfach steigen, weil die Kosten, die der Stadt bei der Wasserversorgung entstehen, gestiegen seien. Das ist derzeit überall der Fall (wir berichteten).

Frischwasser Der Preis für einen Kubikmeter Frischwasser, den Bürger in Wittlich ab 2023 zahlen, steigt von 1,63 (2022) auf nun 1,80 Euro (netto). Hauptursache sind laut Kalkulation der Verwaltung gestiegene Aufwendungen für Betrieb, Unterhalt und Verwaltung der Wasserversorgungseinrichtungen wie das Leitungsnetz und die Kläranlage der Stadt Wittlich. Betrugen die Kosten dort 2022 noch 854.000 Euro, kalkuliert die Verwaltung dort für 2023 mit Kosten in Höhe von mehr als 1,2 Millionen Euro. Dabei spielen nach Aussage der Verwaltung auch gestiegene Energiekosten eine Rolle. Die Personalkosten im Bereich der Wasserversorgung steigen von 588.000 auf 635.000 Euro. Aufgrund dessen steigt auch der Entgeltbedarf im Wirtschaftsplan der Stadtwerke.

Vergleich zu den Nachbarkommunen

Doch trotz einer Preissteigerung für Frischwasser von mehr als zehn Prozent: Im Vergleich mit den Gebühren der Nachbar-Kommunen sind die Entgelte, die Bürger der Kreisstadt fürs Wasser zahlen, relativ niedrig. Das wird insbesondere deutlich, wenn man nicht nur auf den Preis für das Leitungswasser, sondern auch auf die Gebühren für Schmutz- und Oberflächenwasser schaut.

Doch zunächst ein Preisvergleich für Frischwasser: Mit nur 1,36 Euro (netto) pro Kubikmeter hat die Verbandsgemeinde (VG) Wittlich-Land den mit Abstand niedrigsten Preis beim Frischwasser. Er liegt rund ein Viertel unter dem der Kreisstadt. Einwohner der VG Bernkastel-Kues zahlen mit 1,85 Euro pro Kubikmeter fünf Cent mehr als die Wittlicher. Die Stadt Bitburg verlangt von ihren Bürgern 1,96 pro Kubikmeter. Den höchsten Preis für Frischwasser zahlen allerdings Bürger der VG Traben-Trarbach: Dort kostet ein Kubikmeter 2,10 Euro. Damit ist Leitungswasser dort mehr als doppelt so teuer wie in der VG Wittlich-Land.

Schmutzwasser Wo Frischwasser aus dem Hahn läuft, entsteht auch Schmutzwasser. Schmutzwassergebühren werden pro Kubikmeter Trinkwasser berechnet. Mit 1,98 pro Kubikmeter hat die Stadt Wittlich da das günstigste Angebot. Bürger der umliegenden Kommunen zahlen deutlich mehr: 2,24 Euro (VG Wittlich-Land), 2,68 Euro (VG Bernkastel-Kues), 2,70 Euro (Traben-Trarbach), 2,90 Euro (Bitburg).

Wiederkehrende Beiträge Neben den Preisen pro Kubikmeter, die sich am Verbrauch orientieren, berechnen manche Kommunen auch noch Wasserentgelte pro Quadratmeter Grundstücksfläche. Damit werden auch die Eigentümer unbebauter Grundstücke, für deren Erschließung die Kommunen bereits in Vorleistung getreten sind, zur Kasse gebeten. In der Stadt Bitburg haben Hausbesitzer stattdessen eine Zählergebühr von 100 Euro zu leisten. In Wittlich zahlen Grundeigentümer jedoch keinen Cent solcher Beiträge. In der VG Traben-Trarbach sind es beim Frischwasser dagegen 18 Cent pro Quadratmeter und beim Schmutzwasser 11 Cent.

Oberflächenentwässerung Auch für Regenwasser, das in das Kanalsystem, für dessen Betrieb und Unterhalt die Kommunen zuständig sind, fließt, werden Grundstückseigentümer zur Kasse gebeten. Die Gebühren berechnen sich je nach Grundstücksgröße und Abflussbeiwert. Auch für die Oberflächenentwässerung zahlen Wittlicher im Vergleich einen relativ geringen Preis: 19 Cent (netto) je Kubikmeter berechnet die Kreisstadt den Eigentümern. Die Gebühren in den Nachbarkommunen: 39 Cent (VG Wittlich-Land), 26 Cent (VG Bernkastel-Kues), 34 Cent Euro (Traben-Trarbach), 18 Cent (Bitburg).

Fazit Der Vergleich der gesplitteten Wasser- und Abwasserentgelte zeigt, dass Bürger der Kreisstadt Wittlich insgesamt am günstigsten wegkommen. Laut einer Kalkulation der Stadtverwaltung zahlt ein Wittlicher Haushalt 2023 bei einem jährlichen Verbrauch von 80 Kubikmetern Frisch- und Schmutzwasser auf einem 600 Quadratmeter großen Grundstück Wasser- und Abwasserentgelte in Höhe von 358 Euro. In der VG Bernkastel-Kues sind es 478 Euro. In der VG Wittlich-Land 480 Euro. Verbraucher in Bitburg zahlen für das gleiche Angebot 526 Euro. Die höchsten Entgelte fürs Wasser in unserem Vergleich zahlen Bürger der VG Traben-Trarbach. Bei gleichem Verbrauch müssen sie 692 Euro hinlegen. Für gleiche Leistung zahlen sie 93 Prozent mehr als Bewohner der Kreisstadt. Wer gerne mal ein Vollbad nimmt oder öfter seinen Pool befüllt, der lebt in Wittlich demnach relativ günstig.

Wie erklären sich die großen Preisunterschiede bei Wasser und Abwasser?

Zunächst mal muss man sagen, dass Wassergebühren von Städten mit denen von Verbandsgemeinden, die sich über große Flächen erstrecken, nicht wirklich vergleichbar sind. Die Kreisstadt Wittlich, wo im geringen Umkreis viele und große Abnehmer zu finden sind, hat im Verhältnis zur VG Traben-Trarbach ein relativ kleines Rohrnetz. Der Aufwand, um Bewohner mit Wasser zu beliefern, und für den Betrieb der Kanalisation, ist dort relativ gering.