Justiz : Prozess: Keine Spuren an der Kasse nach Überfall auf Juweliergeschäft

Wittlich/Trier Verhandlung nach Überfall auf Wittlicher Juwelier wird forgesetzt.

() Mit der Vernehmung von Zeugen und der Verlesung des Strafregisterauszugs des Angeklagten ist am Mittwoch der Prozess gegen einen 41-Jährigen fortgesetzt worden, der im Januar 2017 einen Juwelier in Wittlich überfallen haben soll.

Am zweiten Verhandlungstag sagte eine Polizeiangehörige aus, die am Tattag im Einsatz war. Sie schilderte, wie sie kurz nach der Alarmierung mit ihrem Praktikumsanleiter in der Nähe des Tatorts nach der gestohlenen Registrierkasse gesucht hat. Diese habe man jedoch nicht gefunden. Zudem hat sie anhand der Videoaufnahme, die während der Tat gemacht wurde, weitere Ermittlungen aufgenommen. Unter anderem haben die Polizisten versucht, anhand der Handschuhe, die der Täter beim Überfall trug und die auf dem Video erkennbar waren, diesen beim Kauf zu identifizieren, was aber nicht gelang.