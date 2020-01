Interessenten für frühere Bank: Verkauf in Sicht

Jens Wagenknecht, Immobilienmakler und Geschäftsführer bei Marvin Jeske Immobilien, präsentiert den Tresorraum der ehemaligen Landeszentralbank in Wittlich. Foto: TV/Christian Moeris

Wittlich Immobilienmakler hofft auf das Geschäft des Monats: Zwölf potenzielle Käufer haben ehemalige Landeszentralbank in Wittlich besichtigt.

Eine Immobilie der ganz besonderen Art versucht Immobilienmakler Jens Wagenknecht, Geschäftsführer Marvin Jeske Immobilien, seit vergangenem Jahr in Wittlich an den Mann zu bringen. Mit Sicherheit ist es kein einfacher Job, einen Käufer für die ehemalige Landeszentralbank zu finden. Wer ist schon auf der Suche nach einer Immobilie mit opulenten Tresorhallen, die von meterdicken Wänden und Stahltüren eingefasst werden, braucht dazu noch einen Luftschutzbunker sowie zusätzliche Nebengebäude?

„Das ist keine Jedermannsimmobilie, sondern ein Objekt für eine sehr kleine Zielgruppe“, sagt Wagenknecht. Dabei galt das 5600 Quadratmeter große Areal mitten in der Stadt Wittlich eigentlich seit Januar 2017 bereits an den Mann gebracht und verkauft (der TV berichtete). Doch der Eigentümer, welcher diese spezielle Immobilie mit dem großen Tresorraum 2017 von der Bundesbank erworben hatte, möchte sich von seiner eigenen Privatbank in Wittlich nun wieder trennen. Potenziellen Interessenten kann er allerdings nun ein wesentlich attraktiveres Angebot machen als 2017. Denn das Erbpachtverhältnis mit der Kirche, auf deren Grund die Gebäude stehen, sei aufgelöst, erklärt Wagenknecht. Der Eigentümer habe das Grundstück nun erworben und könne es nun mit anbieten. Kaufpreis: Etwas mehr als zwei Millionen Euro zuzüglich elf Prozent Nebenkosten.