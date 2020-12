Weihnachten : Nur noch wenige Kalender

Bernkastel-K Der Verkauf des historischen Kalenders „Bärekessel“ geht dem Ende entgegen. Nur noch wenige Exemplare des Werkes, das das Heimatmuseum-Graacher-Tor herausgebracht hat, gibt es für zwölf Euro im Mosel-Gäste-Zentrum.Das teilt das Heimatmuseum mit.

Außerdem: Das traditionelle offene Weihnachts-Singen am Heiligen Abend am Graacher-Tor muss in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen.