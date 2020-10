Kostenpflichtiger Inhalt: Einzelhandel : Verkaufsoffene Sonntage in Wittlich und Bernkastel-Kues fallen aus

Bei trockenem Wetter kommen viele Besucher zum verkaufsoffenen Sonntag nach Wittlich. Foto: Hans-Peter Linz Foto: TV/Hans-Peter Linz

Wittlich/Bernkastel-Kues (will) Das Risiko ist einfach zu groß: Sowohl Bernkastel-Kues als auch Wittlich haben am Dienstag ihre für den 2. Oktober und 8. November geplanten verkaufsoffenen Sonntage abgesagt. Der Vorstand des Werbekreises Bernkastel-Kues hat, so die Mitteilung, in seiner Sitzung am Mittwoch den Entschluss gefasst, den offiziellen verkaufsoffenen Sonntag abzusagen.