Handel : Verkaufsoffener Sonntag abgesagt

Wittlich Wegen der Corona-Krise wird der verkaufsoffene Sonntag am 17. Mai nicht stattfinden. Diese Entscheidung wurde von der Stadtverwaltung und dem Verein Stadtmarketing getroffen.

Vorsitzende Claudia Jacoby: „Die Absage ist uns nicht leichtgefallen, aber in der aktuellen Lage geht die Gesundheit jedes Einzelnen vor. Dies bezieht sich nicht nur auf die Gesundheit der Besucher, sondern auch auf die der Mitarbeiter, die im Einzelhandel tätig sind.“ Zudem wird es für die Zusammenarbeit mit dem Verein „Kunst an Hecken und Zäunen“, die Bestandteil des Rahmenprogramms „Kunst in der Stadt“ gewesen wäre, einen neuen Termin geben.