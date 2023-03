Einzelhandel : Verkaufsoffener Sonntag in Wittlich entpuppt sich als Vorbote des Frühlings

Foto: Andreas Sommer 33 Bilder Verkaufsoffener Sonntag in Wittlich

Wittlich Von Fisch- bis Käse­spezialitäten: Der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres lockte am Wochen­ende viele Be­sucher in die Säubrenner­stadt. Welche Schnäpchen es zu entdecken gab und was der angeschlossene Frühlingsmarkt alles zu bieten hatte.