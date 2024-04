Einzelhandel Flohmarkt, Autos und mehr beim verkaufsoffenen Sonntag in Traben-Trarbach

Der Gewerbeverein Traben-Trarbach hat zum Verkaufsoffenen Sonntag eingeladen. Ab 13 Uhr waren die Geschäfte geöffnet und die Stände in der Fußgängerzone aufgebaut. Das Wetter spielte an diesem Sonntag mit. Es blieb trocken und mild, und so war es nur der Wind, der den einen oder anderen Flyer vom Tisch wehte.