Verkehr : Verkehr belastet Anwohner in Enkirchs engen Straßen

Am Wallgraben und Weingasse in Enkirch. Foto: TV/Scheidweiler, Jonas

Enkirch Seit der Sperrung der Schottstraße in Traben-Trarbach Anfang 2019 schlängeln sich viele Autos, Wohnmobile und LKW verbotenerweise durch die schmalen Gassen von Enkirch. Proteste der Anwohner blieben bislang fast erfolglos.

() „Es ist morgens um 7.25 Uhr: Ein LKW hat wohl, von seinem Navi fehlgeleitet, eine schmale Straße in Starkenburg genommen und sich dort festgefahren“, schreibt Jörg Rücker aus Enkirch an den TV. Weiter heißt es, dass er dafür mehrere Schilder mit Verboten für LKWs hat ignorieren müssen.

Wie Rücker im Gespräch mit dem TV sagt, sei das kein Einzelfall. Oft würden LKW auch durch Enkirch mit seinen engen Straßen fahren und stecken bleiben. So gebe es in der Weingasse, in der er wohne, ein historisches Fachwerkhaus, das in die Straße rage und gegen das „laufend Autos fahren“. Wäre das nicht bereits von der Stiftung mit einem Gerüst gestützt worden, wäre es sicherlich schon eingestürzt.