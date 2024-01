Verkehr zwischen Hunsrück, Eifel und Mosel Von A nach B kommen: So mobil ist der Landkreis Bernkastel-Wittlich

Zu Lande, zu Wasser und in der Luft: Wie steht es um die Fortbewegung im Landkreis Bernkastel-Wittlich? Mobilität, vor allem nachhaltige Mobilität, wird immer wichtiger, auch in den und für die Kommunen. Die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach arbeitet derzeit an einem Mobilitätsentwicklungskonzept, die Stadt Wittlich ist ebenfalls damit beschäftigt, ein umfassendes Mobilitätskonzept zu entwickeln, um zwei Beispiele zu nennen. Wir werfen einen Blick auf den Verkehr im Kreisgebiet, der von der Mosel über Straßen, Wege, die Bahn und nahe gelegene Flughäfen viel zu bieten hat.