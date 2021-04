Verkehr : Kreis Bernkastel-Wittlich kämpft um Erhalt der Hunsrückhöhenstraße

Foto: TV/Schramm, Johannes

Wittlich Das Land will die Hunsrückhöhenstraße an der Stelle, an der sie parallel zur neuen B 50 im Bereich verläuft, dicht machen. Das ärgert Anlieger, denn der langsamere landwirtschaftliche Verkehr müsste deshalb Umwege in Kauf nehmen.

„Wir haben von Koblenz nach Trier die Hunsrückhöhenstraße in 100 Tagen gebaut, jetzt dauert es fast 100 Jahre bis die B 50 neu gemacht ist,“ sagt Will Feilen. Der Hunsrücker Landwirt und Politiker ist nicht glücklich mit der gegenwärtigen Entwicklung des Ausbaus dieser Straße. Als in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Hunsrückhöhenstraße fertig gestellt wurde, galten freilich ganz andere Bestimmungen als heute.

Und deshalb soll ein Teil der Hunsrückhöhenstraße B 327 zurückgebaut werden, da zwischen dem Bereich Zolleiche / Belginum und der Grenze des Landkreises bei Hochscheid der Neubau der B 50 parallel mit der Hunsrückhöhenstraße verläuft. Das ist der Abschnitt vom Archäologiepark Belginum in Richtung Osten bis zur Kreisgrenze. Der Landesbetrieb Mobilität in Trier will diesen Abschnitt der B 327 Straße zurückbauen, da der Verkehr an dieser Stelle komplett über die B 50 neu verlaufen könnte.

Damit ist Willi Feilen nicht einverstanden, ebensowenig der Gemeinderat von Morbach und auch nicht der Landkreis, in dessen Kreisausschusssitzung das Thema heute (Montag, 12. April) besprochen wird.

Dieser Rückbau der B 327 habe nämlich gleich mehrere Haken, so Willi Feilen, der auch Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft regionale Verkehrsentwicklung im Hunsrück ist. Es mache keinen Sinn, die vorhandene Hunsrückhöhenstraße teilweise zu zerstören und den öffentlichen Verkehr von der Strecke auszuschließen. Dabei geht es besonders um landwirtschaftlichen Verkehr, der mit einer Höchstgeschwindigkeit von unter 60 Stundekilometer die neue B 50, die als Kraftfahrstraße klassifiziert ist, nicht mehr befahren darf. Der LBM verwies in dem Streit bereits auf alternative Strecken, die der landwirtschaftliche Verkehr nutzen könnte. Das sieht die Arbeitsgemeinschaft jedoch anders. In einem Schreiben an den LBM verweist Feilen unter anderem darauf, dass die die Verkehre der Zukunft in immer größerem Maße durch kleinere elektrobetrieben Fahrzeuge geprägt sein werden. Diese würden jedoch niemals über die B50neu/E42 fahren dürfen. Auch diese Entwicklung gebiete den Erhalt der vorhandenen öffentlichen Straße.

Aus Sicht der AG erfülle die B 327 sehr wohl eine Netzfunktion und habe eine große regionale Verkehrsbedeutung.