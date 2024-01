Parken am Flussufer Moselvorgelände-Erneuerung: Was auf der Kueser Seite passiert

Bernkastel-Kues · Bei der Planung des Moselvorgeländes in Bernkastel-Kues, das in den nächsten Jahren komplett umgestaltet wird, steht meist die Bernkasteler Seite im Vordergrund. Was passiert aber in Kues? Wir haben nachgehört.

20.01.2024 , 10:29 Uhr

Die Planung für das Moselvorgelände auf der Kueser Seite. Grafik: BGH plan Foto: TV/BGH plan

Es ist ein langfristiges Projekt, kostet mehrere Millionen Euro und wird das Gesicht der Stadt Bernkastel-Kues nachhaltig verändern. Das Moselvorgelände soll umgestaltet werden. Vor allem der Bereich am Bernkasteler Ufer soll freundlicher mit Grün gestaltet werden, mehr Platz zum Verweilen bieten und zudem soll der Tiefenbach freigelegt werden. Das Projekt ist bereits geplant und steht in den Startlöchern, nachdem ihm ein Ideenwettbewerb und zahlreiche Diskussionen im Stadtrat in den vergangenen Jahren vorausgegangen waren.