Verkehr : Eine Mammutaufgabe für den Straßenbau

Neumagen-Dhron In Neumagen-Dhron wird die Ortsdurchfahrt erneuert. Dabei werden gleich mehrere Arbeiten in einem erledigt. Das braucht Zeit und kostet viel Geld.

Nicht nur der Straßenbelag, sondern auch Bürgersteige und vor allem die Versorgungsleitungen werden derzeit in Neumagen-Dhron erneuert. Dazu zählen die Frisch- und Abwasserleitungen, Stromleitungen und Telekommunikationsleitungen. All diese Arbeiten brauchen Zeit und sind komplex. Deshalb wird sich der zweite Abschnitt des Ausbaus der Ortsdurchfahrt, der Ende April vergangenen Jahres begann, noch eine Weile hinziehen. Voraussichtlich im Oktober diesen Jahres ist mit der Fertigstellung der Baumaßnahme zu rechnen, so der Landesbetrieb Mobilität in Trier gegenüber unserer Zeitung.